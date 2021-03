Perearsti saatekirjaga testimine on suunatud vaid haigussümptomitega inimestele. See on vajalik haigete kiireks tuvastamiseks ja isolatsiooni suunamiseks, et piirata nakkuse edasi kandumist. Sama kehtib ka lähikontaktsete testimise puhul - eesmärk on välja selgitada võimalik nakatumine, et tõkestada viiruse levikut Eestis. Perearsti ja lähikontaktse saatekirja alusel testi tegemine on inimese jaoks tasuta ja testi kulu katab riik.