Juhtkiri: kas me mõistame nalja?

Tänapäeval võib teha nalju sul-on-selg-valge-stiilis või siis pisut peenemat huumorit, mille tajumiseks on vaja teatud kolmandat meelt. Paraku näib viimasel ajal sageli, et sellest meelest on puudus paljudel inimestel ning ühiskonnas laiemaltki. Ühest küljest ollakse ülitundlikud nalja suhtes, teisalt on levinud ärapanemine ja verbaalne märatsemine, mis sõna- ja mõttevabaduse tähe all levib arvamusliidrite seast tavakodanike hulka.