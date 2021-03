Mets – puhkeala või töökoht?

Viimane aasta on ilmekalt näidanud, miks on Eesti majanduse laiapõhjalisus oluline. Teenusmajandust tabanud globaalses ja lokaalses kriisis on tööstus aidanud Eesti majandusel hoida nina vee peal. Metsa- ja puidusektoriga on Eestis otseselt või kaudselt seotud 60 000 töökohta ning seda peamiselt maapiirkondades. Hoolimata keerulistest oludest on need töökohad valdavalt säilinud. Surve metsade majandamata jätmisele seab need aga ohtu.