Keelesõbrad praktiseerivad väljendusoskust veebi kaudu

7.–12. klassi noortel on võimalik nelja nädala jooksul väljaspool koolitundi arendada virtuaalselt eesti või vene keele oskust. Nädalas on kaks-kolm akadeemilist tundi ning selle aja jooksul toetab keelementiid ehk keeleõppijat keelementor ehk keeleõpetaja, kellega suheldes saab keel selgemaks. Kõnealune keelepraktika programm ei ole mõeldud otseselt õppimiseks, vaid pigem praktikaks, et noored saaksid omavahel suheldes keelt harjutada. Seetõttu ei kasutata ka sõnu “õppija” ja “õpetaja”, vaid räägitakse “keelementiist” ja “keelementorist”.

Koroona on nõudnud õpilasvahetuse organisatsioonilt otsekui arenguhüpet ja andnud neile tõuke õpilasvahetuse kõrvalt muuga tegutseda. “Usun, et aasta tagasi tekkinud mõte on aidanud antud olukorrast paremini välja tulla, kui algselt arvasime, kuna e-keelepraktika loomine on meile andnud õpilasvahetuse kõrval teise väljundi ja pakkunud noortele tegevust,” rääkis projektijuht Gerle Karjus.