Rahvaaia tiikide vesi tungis eile Vabriku tänavale

"Kaevasime ühe koha lahti ja saime vee jooksma," lausus Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka. "Vesi on natukene alanenud võrreldes eilsega. Kuna aga üldine veetase on väga kõrge, on Rahvaaias jätkuvalt üleujutus. Jälgime olukorda ka nädalavahetusel."