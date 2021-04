Otsuse kuulutamisel märkis esimese astme kohus, et süüdistus on põhjendatud ja selle ümberkvalifitseerimiseks alust ei ole. Kohtu hinnangul ei olnud tegemist provotseeritud, vaid tahtliku tapmisega.

Traagilised sündmused arenesid 2018. aasta septembris Tapa vallas Jootme külas. Toona Rakvere politseijaoskonda juhtinud Tarmo Tammiste ütles, et politseile andsid naise kadumisest teada tema lähedased, sest Merje ei olnud varem ette teatamata lahkunud. Politsei jõudis asjaolusid selgitades järeldusele, et naise kadumise tagamaad võivad peituda probleemses lähisuhtes. Ilmnes, et Merje üritas katkestada suhteid oma endise abikaasaga.

Madis Keis ehitas elukoha lähedusse Kuru külla maja. Poolelioleva elamu vastas võpsikust leitigi tema endise abikaasa, 29-aastase Merje vägivallatunnustega surnukeha. Emata jäi kolm last.

Keisi kaitsja, vandeadvokaat Arri Tooming taotles kohtult protsessi täielikult kinniseks kuulutamist. Kaitsja tugines taotluse esitamisel asjaolule, et kohtuprotsessi detailne avalikustamine kahjustaks oluliselt kokku seitsme alaealise elu. Neist kolm on Keisi lapsed, kes ei olnud kohtuprotsessi alguseni veel üle saanud ema traagilisest surmast. Samuti viitas vandeadvokaat toonase peaministri Jüri Ratase öeldule, et ajakirjandus on tähtis neljas võim, kuid paraku on esinenud juhtumeid, kus ajakirjandus ei järgi ühiskonna poolt aktsepteeritud printsiipe ja põhimõtteid.

Riiklik süüdistaja, Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo ei olnud kohtuprotsessi kinniseks kuulutamise poolt. Ta viitas eelistungile, milles lepiti kokku, et istung tuleb avalik. Sellega olid eelistungil nõus nii kohtualune kui ka kaitsja. Merilo tunnistas, et pärast eelistungit mõtles põhjalikult kinniseks kuulutamise teema üle. Merilo viitas, et enamik kohtualustel on lapsed ja siis tuleks enamik kriminaalprotsesse kuulutada kinniseks. Samuti küsis Merilo enne istungit kannatanutelt, kas nad soovivad kinnist kohtuprotsessi. "Vastuseks oli kindel ei," sõnas Merilo ja lisas, et olukorra, kus kannatada võivad saada lapsed, on Keis ise teinud. Merilo nõustus, et protsessil tulevad arutusele juhtumi detailid, kuid riikliku süüdistaja sõnul lootis ta ajakirjanike delikaatsuse peale.