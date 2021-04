Koolipere tegi haiglatöötajatele üllatuse

"Võime ainult ette kujutada, kui füüsiliselt rasked ja vaimselt kurnavad on arstide, õdede ja hooldajate tööpäevad, ja praegu pole veel ka näha, et lähiajal kergemaks läheks," rääkis õpetaja Kadri Mark. "Seega mõtlesime, kas ja mida saaksime meie omalt poolt teha, et tuua meditsiinitöötajate päeva killuke rõõmu ja neile üks väike annus positiivsust sisse süstida. Peaasi, et nad alla ei annaks ja neil jätkuks jaksu ja motivatsiooni aidata," lisas õpetaja.