Suur segadus: Lääne-Virumaal oli võimalik massvaktsineerimisele registreeruda 50-aastastel

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev kuulis täna hommikul raadiost uudist, et massvaktsineerimise vanusepiir on liikunud üleöö 50-aastaste juurde. Varsti selgus tõde. Ka nende digiregistratuuri kaudu oli võimalus alates 50. eluaastast vaktsineerimisele registreeruda. Seda lubas ilmselt ka Confido broneerimissüsteem. See kõik kehtis täna hommikul enne kella ühteteist. Keskpäevaks oli info hoopis teine ja vaktsineerijad ei osanud öelda, kas nende nimekirjades on 50-aastaseid inimesi.