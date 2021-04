Uputust ja Vabriku tänavale kippuvat suurvett käiakse pildistamas, mõned lennutavad ka drooni, et saada suurveest ilukaadreid. Samuti on Rahvaaia avastanud aerulaudurid, sest muidu tagasihoidlike mõõtmetega tiigid on paisunud kaks-kolm korda suuremaks.