Kolumn: rendikass ja vaablane

Minu lapsepõlves oli erilise tähelepanu all vaablane. Tema eest hoiatati ja ähvardati kõvasti. Oli võtta ka üks hirmus näide. Meie küla külgkorvmootorrattur Rumberg oli kuidagi ühte vaablast solvanud. Kas korvi ratta või millegi muuga, aga vaablane võttis tiivad selga ja lendas rattale järele kus kuuskümmend. Ja suskas. Ratturi käsi läks paiste kui teise mehe reis. Ja see lugu oli siis lastele hoiatuseks. Et ei torgiks putukaid. Mesilased ja herilased olid tuttavad. Aga vaablane! See oli erakordne. Arvan, et me polnud näinudki teda.