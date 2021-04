Nädala kaja: aitab peade silitamisest

Lõppeva nädala alguses läksin uuele ringile. Ja Ida prefektuurist tulnud vastus ajas silmad punni – lähiminevikus on Rakvere politseijaoskonnas käinud dokumenti taotlemas koroonahaiged, kes peaks karantiinis olema ega tohiks isegi mitte kauplusesse või apteeki minna. Sama lugu on isolatsiooninõuete rikkujatega – samuti Rakvere politseijaoskonnas käinud. Tõsi, Ida prefektuuri juhtivklienditeenindaja-menetleja Evely Kaljula sõnul juhtub seda väga harva. “Kui teenindussaali külastab isolatsiooninõudeid rikkunud inimene, siis teeninduse klienditeenindaja küll teenindab inimest, kuid ka teavitab teda sellest, et ta on isolatsiooninõudeid rikkunud ning et tema andmed edastatakse terviseametile,” selgitas Kaljula. “Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, millega on isolatsiooninõudeid rikkunud inimesel kokkupuude olnud.” Siinjuures võiks ju öelda tuntud lause – tule taevas appi. Aga see ei aita: politsei ei saa tõepoolest midagi teha, sest puudub seadus, mis mõnede hinnangul teeks Eestist politseiriigi.