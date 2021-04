Sõja keskele sattunud misjonärid ei kaota lootust

Noor, julge ja südamlik abielupaar, kes oli olnud ametis Tartu Maarja kirikus, kavatses oma elu siduda selle Kagu-Aasia riigi ning hõimudega kolmeks aastaks. Nende pooleteise oma uues kodulinnas Yangonis elatud aasta jooksul on nad õppinud muu hulgas üht: põhjalikult läbi kaalutud plaanid võivad äkitselt muutuda kasutuks ja vaja on kiirelt uut plaani. Nagu ka seda, et elada ja tegutseda tuleb usus ja lootuses.