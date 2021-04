Vabahingedest küülikupaar

Elle Tomingu koduaknast paistab iga päev justkui eestiaegne piltpostkaart. Ülestõusmispühadehõngulisel pildil on peategelastest kikk­kõrvad mõnikord liivakasti äärel mõnusalt päikese käes peesitamas. “Nad on nii rõõmsad ja löövad lausa kepsu,” rääkis Toming. Need tillukesed loomad pesevad nii usinalt ja mõnuga, et seda sapsutamist võibki imetlema jääda.