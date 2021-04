Grillihooajaks valmis: Matsimoka lihatööstuse tegevjuht Jan Inno on koos oma meeskonnaga suveks valmis. FOTO: Sander Ilvest

Kevad on käes ja grillihooaeg on avatud! Matsimoka lihatööstuse tegevjuht Jan Inno rääkis, et nende jaoks algas grillihooaeg eelmisel nädalal, kui lumi ära sulas. Uued hõrgutised kaovad lettidelt kui soojad saiad.