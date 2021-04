Lahkus Arvo Antropov

Arvo Antropovi pikaajaline sõber Aarne Mäe ütles, et nad on aastate jooksul väga palju koos vene piljardit mänginud. "Ta jutustas alati oma lugusid ja rääkis elutõdesid. Üks oli selline, et kui teha diil, peab see olema kasulik mõlemale poole," rääkis Mäe.