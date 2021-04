Rattasõit on ühtviisi lõbus kui ka sportlik tegevus, kuid samal ajal ei tohi valvsust ja tähelepanelikkust unustada. Niipea kui tähelepanu hajub, on õnnetused kahjuks kerged juhtuma. Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul on hooaja alguses juba juhtunud mõned kokkupõrked autode ja jalgratturitega, tulnud on teateid õnnetult kukkuvatest tõukeratturitest ning ka esimesed mootorratturid on end külili kukutanud.

Kõige rohkem ohtlikke olukordi kergliiklejatega juhtub just sõidutee ületamisel. "Kuigi liiklusseaduse kohaselt on ratturil õigus ületada sõiduteed ülekäigurajal ka sõites, ei anna see eesõigust autojuhi suhtes. Kuna jalg- ja tõukeratturid liiguvad jalakäijatest palju kiiremini, võivad nad autojuhi jaoks sattuda ristimikule väga ootamatult. Seepärast on oluline, et nii sõidukijuhid kui ratturid võtaksid ülekäigurajale lähenedes hoo maha ja veenduksid, et teine pool on märganud ja olukorda mõistetakse samamoodi," rääkis Loigo.

Lähenevaid ja mööduvaid sõidukeid saab märgata ja kuulda vaid siis, kui ise ringi vaatame ja kuulatame. "Seepärast on oluline, et ratturi pilk ei oleks mobiiltelefonis ning kõrvus ei mürtsuks vali muusika. Liigeldes tuleb kõigi meeltega kohal olla," rõhutas politseinik. Kõrvalised tegevused rattaga sõites on sama ohtlikud kui autorooliski.

Enne kaherattalisega liiklusesse asumist tuleb üle vaadata nii ratta tehniline seiskord kui ka turvavarustus. Mootorratturitel soovitab politsei pisut veel oodata, kuni ilmad lähevad soojemaks. Suverehvidega mootorrattaga sõitmine on praeguste ilmadega veel piiride kompamine. Ning kuigi üle 16-aastastel jalg- ja tõukeratturitel ei ole kiiver kohustuslik, on see vägagi soovitatav, sest päästab tõsisema õnnetuse korral rasketest vigastustest.

Lisaks tuletas politseinik meelde, et tõukeratas on vaid ühe inimese transpordiks mõeldud sõiduk ning nii nagu autogagi, tohib kaherattalisega sõita ainult kaine peaga. "Selleks, et jalakäija, tõukerattur, jalgrattur ja auto liiklusesse sõbralikult ja turvaliselt ära mahuksid, tuleb igal liiklejal valida sobiv sõidustiil, arvestada teiste liiklejate ning teeoludega," lisas Loigo.