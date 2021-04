"Tänased koolinoored on väga keskkonnateadlikud ja soovivad teha targemaid tarbimisotsuseid. Neid mõjutavad Greta Thunberg ja liikumine "Fridays for Future" ning suur hulk õpilastest on veendunud, et inimesed saavad ise planeedi hoidmiseks palju ära teha. Reklaamikonkursi "Veendumus" kaudu avaneb õpilastel nüüd võimalus oma ideed ellu rakendada, et nende kaudu ka päriselt maailma muuta. Konkursi käigus töötatakse välja reklaamikampaania, millega kutsutakse üles eelistama kraanivett pudeliveele, et väheneks veetootmise keskkonnajalajälg ning plasti ja prügi hulk. Parim noorte loodud reklaamikampaania läheb ka päriselt kasutusse," selgitas Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Laura Korjus.