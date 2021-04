Folkloorinõukogu otsib Teotuge

Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuuritegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd. Teotoe preemiat on varasemalt antud välja neli korda. Eelmistel aastatel on auhinnaga pärjatud pärimusmuusik Lauri Õunapuu, Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann, lõõtspillimängija ja õpetaja Margus Põldsepp. Mullu pälvis auhinna jutuvestja Piret Päär.