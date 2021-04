Segaduse kiuste sai süsti 1098 inimest

Eile hommikul andis Rakvere haigla kohalikele omavalitsustele teada, et neil on avatud graafik, kuhu saavad end kaitsepookimiseks kirja panna vähemalt 60-aastased inimesed. Ajad täitusid kiiresti. See oli haigla teadlik tegutsemine: nad püüavad vaktsineerimise sihtrühmani jõuda kohaliku omavalitsuse ja sealsete sotsiaaltöötajate kaudu.