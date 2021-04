Tugev tuul tegi maakonnas pahandust

Kell 10.59 said päästjad väljakutse Rakverre Võidu tänavale, kus naaber oli märganud, et vastasmajal oli tuul katusepleki lahti kiskunud ja oli oht, et see lendab tänavale. Kuna majaomanikku polnud kodus, eemaldasid päästjad lahtise katusepleki, hoidmaks ära suurema kahju tekkimise.