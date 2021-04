Heategevuse korras jagatav supp on abiks vähemalt paarikümnele Rakvere inimesele

Koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütles, et esimestel kordadel käis suppi võtmas umbes paarkümmend inimest. “Praegu on meil sisseelamise aeg. Suppi on tulnud võtma nii nooremaid kui vanemaid inimesi. Me ei küsi kelleltki põhjust – kui inimene tuleb, on see piisav põhjus ning järelikult ta seda vajab,” rääkis Toompuu.