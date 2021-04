Priit Koppel näitab Tallinnas humoorikat “Tugitoolisporti”

Lähtudes sellest, et hoolimata rasketest ja kultuurivaestest aegadest on paljudel inimestel huumorimeel siiski säilinud ja ka sporti tehakse, ehkki praegu küll põhiliselt kodus ja tugitoolis, pani karikaturist Priit Koppel kokku huumori ja spordi ning pühendas karikatuurinäituse “Tugitoolisport” tänavustele Tokyo olümpiamängudele.

“Peamiselt arvatakse, et tugitoolisport on istumine ja televiisorist spordiürituste vaatamine,” ütles karikaturist Priit Koppel. “Näitusega tahan näidata, et väga edukalt võib nii tugitoolis kui ka tugitooliga teha niinimetatud tõelist sporti.”