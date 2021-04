Anett Rannamets: “Ignorantsus pole õndsus, kui keegi saab haiget”

Veganluse vastu on inimeste huvi aastatega tõusnud. Eesti ainsat sellele pühendunud ajakirja Vegan loeb mulluse Eesti lugejauuringu (ELU) järgi üle kuuekümne tuhande inimese. Paljudele võib aga tulla üllatusena, et seda ajakirja tehakse Rakveres, peatoimetajaks on kohalik neiu Anett Rannamets.