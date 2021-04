Ettevõtmise taga on praegune Rakvere vald ja MTÜ Sõmeru Start ning osaleda saavad kõik huvilised. Selleks on vaja hiljemalt neljapäevaks, 8. aprilliks registreerida Rakvere vallas oma võistkond. Kui võistkonna moodustab perekond, siis võib osalejaid olla autos nii palju, kui on ametlikult istekohti, kui aga tiim koosneb eri leibkondade esindajatest, siis on maksimaalne osalejate arv kaks.

Piret Laidroo MTÜ-st Sõmeru Start rääkis, et kümme aastat tagasi korraldasid nad LEADER-projekti raames palju elevust tekitanud autoorienteerumise – materjalid sattusid talle hiljuti ette ning tal tekkis mõte, et sellise vahva ürituse võiks taas korraldada. Kui ta Rakvere vallavanemale Maido Nõlvakule ettepaneku tegi, oli too kohe päri, ja kuna 9. aprill on endise Sõmeru valla sünnipäev, otsustati võistlus just sel päeval pidada.