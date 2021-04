Hulja alevikus uuendatakse tänavavalgustust

Kadrina abivallavanem Aarne Laas rääkis, et Vandu teel pole tänavavalgustust kunagi olnud ja piirkonna elanike suur soov on see sinna saada. "Kooli tänaval on valgustus olemas, kuid laternad-lambid on ajast ja arust, need tarbivad palju elektrit ja tuleb välja vahetada," lisas ta. "Ehitatakse ka üks uus alajaam."