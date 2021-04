Rakvere ja Kadrina valla tervisespordirajatised saavad riigilt toetust

Rakvere vallavalitsusele sihtotstarbeliselt eraldatud toetus on mõeldud "Rakvere piirkonna tervisespordi rajatiste väljaarendamiseks" ja Kadrina saab sama suure summa eest arendada omi tervisespordiradu.

"Tänu riiklikule toetusele ja ka erasektori abile on juba korrastatud ja nüüdisajastatud paljusid maakondlikke tervisespordikeskusi," ütles kultuuriminister Anneli Ott pressiteenistuse vahendusel. "Viimane hea talvehooaeg tõestas, et tervisespordikeskused on inimeste seas populaarsed, mida näitas ka spordisõprade rohkus korrastatud ja valgustatud suusaradadel."