Kundas valmis viimaks pikka aega oodatud leinamaja

Klaasikunstnik Riho Hütt on hetk tagasi seadnud Kunda tavandimaja aknale vitraaži. “Oks on siin põhimotiiv. Kui hing läheb taeva poole, on see ära minemise hetk, mil peab lahti laskma,” selgitab Hütt. Tähenduslik vitraaž on iga nurga pealt vaadates isemoodi, oks klaasil paistab õuestki.