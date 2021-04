Juhtkiri: ja lähebki grillimiseks!

Grillihooaeg on alanud. Lihatootjad teavad, et kui esimene muruplats lume alt välja sulab, tuleb tootmisele hoogu anda. Müüjad teavad, et kui grilltooted hakkavad riiuleid ummistama, peavad poe ühes nurgas olema juba valmis laotud grillsöepakkidest barrikaadid. Rahvas teab, et esimesel võimalusel tuleb nüüd aiamaa kõrval grill kuumaks ajada.