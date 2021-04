Rakvere riigigümnaasiumi direktoriks valiti loodusteadlane Liisa Puusepp

Tallinna Ülikooli teadur Liisa Puusepp on töötanud ja õppinud Kreekas, Norras, Jaapanis ja Belgias.Tal on doktorikraad loodusteadustes ja lisaks senisele haridusele on ta on lõpetamas Tallinna Ülikoolis ka loodusainete mitme aine õpetaja magistriõpinguid.

Konkurss direktori leidmiseks kujunes Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja Raivo Trummali kinnitusel väga tugevaks: kokku osales konkursil 13 kandidaati.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on tal linna esindajana olnud rõõm osaleda uue riigigümnaasiumi direktori valimises. Varek ütles, et uus kool koos uue direktoriga on olnud Rakveresse pikalt oodatud ning valituks osutus meeskonnatööd väärtustav, innukas ja suurepäraste teadmistega kandidaat.

2022. aasta septembriks plaanitakse Rakveresse rajatuda uus nüüdisaegset õpikäsitust toetav gümnaasiumihoone, kus piirkonna põhikoolide lõpetajatel avaneb võimalus omandada kvaliteetset keskharidust.