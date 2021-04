"Suurpered on nutikad – jõud ühendatakse, üksteist aidatakse ning üheskoos saavad kodused toimetused kiirelt tehtud. Aasta suurpere tiitliga soovime tänada hakkajat perekonda, kes on vaatamata keerulise ajale suutnud säilitada positiivse meele ning olnud eeskujuks ka teistele perekondadele," rääkis Aage Õunap.

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul suurendati tänavu stipendium 10 000 euroni ning selle eesmärk on toetada laste huvitegevust, pakkuda võimalusi õpinguteks ja arenguks. "Suurtel peredel on palju põnevaid ideid ja soovime, et need saaks teoks ning unistused täide viidud," ütles Pechter.