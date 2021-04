Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 410 inimesel. Lääne-Virumaale lisandus positiivseid teste 31. Pea kõikides valdades nii Ida- kui ka Lääne-Virus täna nakatumisnäitaja langes, välja arvatud Rakvere vallas, kus see jäi samaks, ja Kadrina vallas, kus aga tõusis (1336,12), nii et Kadrina on nüüd nakatumisnäitaja poolest kogu Virumaal liidriks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 901,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 17%. Haigestumises esikohal on viimase 14 päeva arvestuses Harjumaa (1192,5 inimest 100 000 elaniku kohta), järgneb Lääne-Virumaa (995,6 inimest 100 000 elaniku kohta).

Ööpäeva jooksul manustati 6027 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 236 598 inimesele, kellest 72 035 on saanud mõlemad doosid. Lääne-Virumaal on vaktsineeritud 20,95 protsenti elanikkonnast, suhteliselt kõige rohkem on vaktsineerituid Väike-Maarja vallas, kõige vähem Tapa ja Viru-Nigula vallas.