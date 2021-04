Kaitsja, vandeadvokaat Arvo Suuban taotles kuriteo ümberkvalifitseerimist tervisekahjustuse tekitamiseks, kui sellega on põhjustatud inimese surm. Ühtlasi palus kaitsja kohtult karistust kergendada.

Prokuratuur on küll kohtule esitanud asitõenditena kaks taburetti, kuid need on terved. Tunnistajate ütlustel taburet, mida Läänemets löögirelvaks kasutas, purunes.