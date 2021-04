Tänav suletakse esmalt 13. aprillist, kui alustatakse sademeveetorustiku paigaldamisega. Töödeks on kavandatud orienteeruvalt kaks nädalat, mille jooksul on sõidutee liikluseks täiesti suletud, küll on tagatud läbipääs piirkonna elanikele ning rekonstrueeritava tee ääres asuvatele ettevõtetele. Jalakäijatele on liiklemiseks avatud kergliiklustee.