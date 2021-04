Kadrinast osales Virumaa konkursil viis õpilast, kes kõik pälvisid auhinnalise koha. Saara Lisbeth Kaegas sai esimese koha (0 vanuserühmas), Adele Jäetma saavutas teise koha (II vanuserühmas), Keitlin Meribel Mägi ja Mirtel Mooses said mõlemad teise koha (III vanuserühm) ja Anete Jäetma pälvis teise koha (IV vanuserühm). Kõigi õpilaste õpetaja on Edvin Lips. Anete Jäetma kontsertmeister on Piret Villem, kõigi teiste kontsertmeistriks on Aime Lips.