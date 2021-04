Aianditest saab nii traditsioonilist kui ka uudset sorti taimi

Rakvere külje all Taaravainu külas asuva Annemäe aiandi üks omanikke Evi Mihhailov ütles, et kliendid juba võtavad ühendust ja uurivad, kuidas tänavu taimedega lood on. Vastus on, et taimi saab. “Nädala pärast saame võõrasema pakkuda, kasvavad amplitaimed, tomatid, kurgid, maitsetaimed, füüsal, salati- ja kõrvitsataimed,” loetles Mihhailov. “Meil on välja kujunenud omad kliendid, kes käivad juba aastaid.” Tänavugi on nõnda, et kui aeg küps, saavad kliendid nende kasvuhoonetesse tulla ja endale meelepärased taimed kohapeal välja valida, mujal Annemäe aiand nendega kauplemas ei käi.