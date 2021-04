Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles, et tegelikult ei tea keegi päris täpselt, kui palju karusid maakonnas elab. “Päris pooled Eesti karud siin kindlasti ei ela, aga liiga palju on neid ilmselgelt,” sõnas ta. “Puudust neist pole ja jagub otte igale poole,” lisas Villak.

Järsi külas Metsamõisas asuva puhta vee teemapargi peremees Priit Adler rääkis, et emakaru kahe pojaga on päevast päeva ümber majapidamise luusimas ning on jäänud nii valvekaamera pildile kui ka inimeste silma alla.