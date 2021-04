Hõbemägi märgib oma sotsiaalmeedia postitustes, et viimase saja aasta jooksul on Eestis rõngastatud vaid umbes viiskümmend soorätsu. Soorätsu arvukust on meil hinnatud 10–300 haudepaarile pesitsusajal. Palju levinuma händkaku puhul näiteks on need arvud 1000–4000 paari.