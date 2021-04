Sillamäelased eelistavad idanaabri toodetud Sputnikut

Haigestumuse intensiivsus on endiselt väga kõrge ja viiruse levik ulatuslik. FOTO: Meelis Meilbaum, Erakogu, shutterstock

Ida-Virumaa oli ja on koroonaviiruse levikult maakondade seas esikolmikus. Spekuleeritud on sellegi üle, et sealne kõrge viiruse leviku tase ning valitsuse otsus Ida-Virumaa sulgeda põhjustas ägeda puhangu Lääne-Virumaal. Paraku ei kiirusta idavirulased ka vaktsineerimisega.