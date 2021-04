Läänevirulane sattus Tartus politsei küüsi

Lugu ise sai alguse kolm aastat tagasi 9. märtsil Tartus. Erko rääkis, et läks Emajõe-linnas ehituskaupa ostma. Kaupluse aadressi järgi kohale sõites selgus, et sissepääs on teisel pool hoonet. Selleks tuli tal natuke ringi sõita, sealhulgas sõiduteele minna. Mees pakkus, et sõiduteel liikus ta kõige rohkem kuni kakskümmend meetrit. Sellest aga mundrikandjatele piisas. Peagi oli platsis eravärvides politseiauto ja korravalvur tegi Erkole turvavöö kinnitamata jätmise eest 60 eurot trahvi. Seadus lubab karistada kuni 200 euro suuruse trahviga.

Rahatrahv summas 60 eurot tuli tasuda 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest. Et aga seda raha riigi tuludesse ei laekunud, algatas kohtutäitur aasta hiljem ehk 2019. aasta 18. märtsil Erko suhtes täitemenetluse. Raha aga ikkagi polnud ja tänavu 23. veebruaril teatas kohtutäitur sissenõudjale, täpsemalt öeldes politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri Tartu politseijaoskonnale, et raha on võimatu kätte saada.

Toimetuse küsimusele, kuidas õnnestus kohtutäitur pika ninaga jätta, vastas Erko, et on töötu ja ega tema pangakontol eriti raha ei olegi. Liiati kasvab peres kolm last, kelle eest on vaja hoolitseda.

10. märtsil tegi eespool nimetatud sissenõudja kohtule taotluse asendada trahv arestiga. Kohtus pidi see arutlusele tulema 30. märtsil, kuid enne õnnestus Erkol sugulase vahendusel trahvisumma ära tasuda. Mees selgitas, et kuna kohtutäitur oli tema pangakonto arestinud, andis ta trahvisumma tasumiseks sularaha sugulasele, kes siis oma pangakonto vahendusel trahvi tasus. Seega ei jäänud kohtul muud üle kui politseiasutuse taotlust asendada trahv arestiga mitte rahuldada.

Politsei võinuks ju arvestada asjaolusid, miks turvavöö jäi kinnitamata ja olla karistuse määramisel paindlikum. Küsimusele, kas ta on politsei tegevuse peale solvunud, vastas Erko eitavalt. "Nemad teevad oma tööd," sõnas ta.

Kui aga asi oleks lõppenud trahvi asendamisega arestiga... Karistusseadustiku järgi vastab kümnele trahviühikule ehk 40 eurole üks päev aresti. Seega 60 eurot ehk 15 trahviühikut oleks toonud kaasa ühepäevase aresti.

Ida prefektuurist öeldi, et sel aastal on politsei Virumaal taotlenud Viru maakohtult trahvi asendamist arestiga 97 korral, neist 19 taotlust on esitatud Rakvere kohtumajale.