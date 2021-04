Neljapäev pakkus politseile palju tööd

Neljapäeval teatati politseile, et Kadrina valla eramus ründas 52-aastane mees naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Samal päeval teatati politseile, et Tamsalus sisenes 25-aastane mees korterisse ilma omaniku loata. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Jätkuvad ka pettuselood. Nimelt teatati politseile, et 31-aastane naine Kadrina vallast sai kõne väidetavalt pangatöötajalt, kelle sõnul on tema pangakontot kuritarvitatud. Kannatanult küsiti tema Smart-ID koode, et tagastada raha ja taastada pangakonto turvalisus. Seejärel kadus kannatanu pangakontolt ligikaudu 2172 eurot.