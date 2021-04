Lääne-Virumaal kõigub tugeva tuule tõttu elekter

Elektrilehi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp kinnitas, et Elektrilevi rikkebrigaad on kõrgendatud valves. "Keeruliste ilmastikutingimuste tõttu on raske prognoosida, millal kõik kliendid elektri tagasi saavad. Riketega tegeletakse jooksvalt," lausus Puusepp.