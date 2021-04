Edukas ärinaine tegutseb eelarvamusi tekitavas valdkonnas õhinal ja sära silmis

Kohtun Rebecca Liis Armusega tema kodus Vaekülas. Madala maja ümber on hiiglasuur aed ja me poeme vinge tuule eest aiamajja varjule. Pirakas koer – njuufaundlane Sofi – kõõlub värava najal. Rebecca Liis kinnitab, et koer peab olema hirmuäratavalt suur, aga hea iseloomuga, et ta juhuslikult hoovi sattunud inimesi ära ei sööks. Vastukaaluks ragistab keegi toas haukuda. See on tõeline väike “herilane” – kääbusspits ehk pomeraniani tõugu Lexi.