Kunda koolis särab muusikaõpetajale pühendatud Estonia klaver

Kunda ühisgümnaasiumisse jõudis sel kevadel uus klaver, mis on pühendatud legendaarsele muusikaõpetajale ja koorijuhile Kaie Ajale. FOTO: Ain Liiva

Kunda koolis heliseb esimest korda täiesti uus klaver. Kõik õpilased pole särava kõlaga uhket pilli veel näinudki. Nad pole jõudnud imetleda silti klaveril, mis annab teada, et Estonia klaver on pühendatud Kaiele. Õpetaja Ajale, kelle südikus on viinud koorid alati laulukaare alla.