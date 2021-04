Seda, et praeguseks täbarasse seisu jäänud koolimajaga on tarvis midagi ette võtta, ei vaidlusta keegi. 1989. aastal valminud Haljala koolimaja katus sajab läbi, akendest puhub sisse kontideni lõikav tuul ning inventar on väsinud olemisega. Lisaks on kogu kupatus ülalpidamiseks ilmselgelt liiga suur ja kallis. Kool ehitati omal ajal ju lausa 600 õpilasele, praegu õpib neid seal vaid 245.