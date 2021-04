Kolumn: kõik on in Ordnung! Või siis mitte ...

Ent siis, oh imet, ilmub eikusagilt välja rong. Seesama, mis pidi saabuma umbes 50 minuti eest, ent nüüd ei andnud valjuhääldi ega tabloo sellest sugugi märku. Rong lihtsalt vuhiseb peatusesse ja teie asi on mõelda, kas lähete peale või jääte veel järgmist jumal-teab-millal saabuvat sõiduvahendit ootama. Niisiis istute rongi, oletate, mis kell umbes sihtkohta jõuate, ja lepite olukorraga.

Ainult et Saksamaal ei pea niisugust olukorda ette kujutama. See on argipäev! Legendaarne Ordnung, mille tagamiseks on loodud lausa eraldi organisatsioon Ord­nungs­amt (põhimõtteliselt munitsipaalpolitsei). Jah, aga kahjuks ei aita see leevendada kaost ühissõidukitega.