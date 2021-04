Nädala lind: tikutaja

Aga et tikutaja sabaga laulab, on ehk paljudele üllatuseks. Nii see tõesti on, et möhitamise tekitab kõrgustes äärmiste sabasulgede vibreerimine. Ega selliseid sabaga lauljaid meil teisi polegi, isegi laias maailmas on neid mõni üksik. Seega on tikutaja meie linnuriigis eriti ainulaadne tegelane.