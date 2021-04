Orienteeruma on oodatud igas vanuses ja erineva füüsilise ettevalmistusega inimesed, rada on läbitav ka ratta ja lapsevankriga.

"See on hea võimalus puhata argipäevastest askeldustest ja lihtsalt tulla ning nautida orienteerumist ja avastada väge täis linna,“ sõnas Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Lea Matusorg.

Nutiraja pikkus linnulennult on 3,2 kilomeetrit, kontrollpunktide läbimiseks on vajalik QR-koodi lugejaga mobiiltelefon.

Rajameister Evely Press märkis, et punktide läbimise järjekord ega raja läbimise kiirus ei ole olulised. "Rada on üles pandud selliselt, et saab teha ringi ning lõpetada samas kohas, kus alustati, tuleb vaid kaardilt leida endale sobivaim alguspunkt,“ selgitas naiskodukaitsja. Ühtlasi tänas ta Toivo Murakat MTÜ-st Berrymur, kes rajakaardi valmimisele oma toeka õla alla pani.

Korraldustoimkonna liige, Naiskodukaitse Rakvere jaoskonna esinaine Kaja Tammeoks ütles, et igas punktis ootab osalejaid vahva küsimus. Põhiliselt puudutavad need veterane ja aprillis nende auks toimuvat Sinilillekampaaniat, aga on ka üllatusi. Siiski on need jõukohased lahendada igale inimesele,“ julgustas Tammeoks kõiki väge täis linna avastama.