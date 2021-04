Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami leidis, et tegemist on "järjekordse statistilise imega". "Kui me soovime näiteks Võsule või Käsmu osta suvilakinnistu, siis neid lihtsalt ei ole müügis," selgitas ta. "Ja kui mõni paisataksegi müüki, siis on ruutmeetri hind selline, et lase olla – mingit langemist seal küll pole. Mul on tunne, et üldisesse statistikasse lähevad ka väikesed suvemajad, milliseid on näiteks Päides terve linnak, ja sealsete kruntide järele nõudlus puudub ning loomulikult langeb ka hind."