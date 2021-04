Täpselt samal rajal ja samu punkte läbides sõideti kümme aastat tagasi toimunud autoorienteerumisel "Teistmoodi pühapäev". Isegi kui keegi osalejatest tookord raja läbis ja suutis mingil moel kõik punktid detailideni meelde jätta, on valikorienteerumise võlu selles, et punkte ei pea kõik läbima samas järjekorras. Ilmselgelt on selles mängus omad nõksud, taktikad ja strateegiad. Ilma ühegita eelnimetatutest startis tiim Liiva/Rauba.