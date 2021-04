Lagunenud algkoolihoone on linnapildis kolemajana silma riivanud juba aastakümneid. Tegemist on siiski väärika ajalooga hoonega ja seega on lammutamise kõrval arutatud aastaid alternatiive. Nüüdseks on lammutamise variant laualt lõplikult pühitud ja valminud on eskiisprojekt algkoolihoone ellu äratamiseks. Möödunud aastal tellitud ehitusekspertiisist selgus, et maja tulekahjust puutumata konstruktsioonid on rahuldavas olukorras, mistõttu on hoonet suures ulatuses võimalik säilitada.